Fenerbahçe Beko, Real Madrid deplasmanında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. Wizink Center'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Avrupa Ligi'nde çıktığı 24 maçta 21 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakaların 18'ini kazanan, 6'sını yitiren Real Madrid ise 3. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile yaptığı 23 maçta 9 galibiyet, 14 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 65-63 kazanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.