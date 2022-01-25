Fenerbahçe Beko maçı neden ertelendi? Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
THY Avrupa Ligi'nde oynanması gereken Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko ertelendi. Peki, Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Son zamanlarda sık sık THY Avrupa Ligi maçları koronavirüs vakaları sebebiyle erteleniyor. Son olarak Fenerbahçe Beko maçı ertelendi. Peki, Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı hangi gün?
Fenerbahçe Beko maçı neden ertelendi? Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde 27 Ocak Perşembe günü oynaması gereken Maccabi Playtika maçı ertelendi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada THY Avrupa Ligi'nde 27 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko 23. hafta karşılaşmasının, sarı-lacivertli takımda artan yeni tip koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Artan vakalar ve sakatlıklar sonucunda Avrupa Ligi protokolleri gereğince müsabaka için gerekli minimum oyuncu şartının karşılanamaması nedeniyle maçın ertelendiği kaydedildi.