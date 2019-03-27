Fenerbahçe Beko, liderliği garantilemek için sahada - Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda yarın AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı yenerse normal sezonu lider bitirmeyi garantileyecek



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla karşılaşacak. AX Armani Exchange Olimpia Milan-Fenerbahçe Beko maçı, Milano kentinde Mediolanum Forum'da TSİ 22.45'te başlayacak. Normal sezonda bitime 2 maç kala 23 galibiyetle zirvede yer alan sarı-lacivertliler, İtalya'da rakibini yenmesi durumunda liderliği garantileyecek. Play-off'a kalma mücadelesi veren AX Armani Exchange Olimpia Milan, haftaya 14 galibiyetle 8. sırada girdi.

- Son 9 maçı Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı son 9 maçı da kazandı. İtalyan ekibine 28 Mart 2014'te maç kaybeden sarı-lacivertliler, tam 5 yıldır rakibine mağlup olmuyor. İki takım arasında daha önce oynanan 13 maçın 10'unu sarı-lacivertli ekip galip bitirdi.

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