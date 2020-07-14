Fenerbahçe Beko, Fransız basketbolcu Lauvergne ile yollarını ayırdı
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Joffrey Lauvergne ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransız basketbolcunun 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Fenerbahçe Beko'da forma giydiği belirtilerek, "Takımımızın formasını iki sezon boyunca giyen Joffrey Lauvergne'ye Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.