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Aktüel

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, İstanbul'dan ayrıldı

Belgrad'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Obradovic'i Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç uğurladı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:42:02 -
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, İstanbul'dan ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, İstanbul'dan ayrıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 27 Mart’ta ülkesine giden, seyahat yasaklarının esnemesi dolayısıyla 15 Haziran'da tarifeli seferle Belgrad'dan İstanbul Havalimanı'na dönen Sırp çalıştırıcı, 4 gün Türkiye'de kaldı.

Bugün Belgrad'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Obradovic'i Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç uğurladı.

Güvenlik kontrolünden geçen Obradovic, buradaki basın mensuplarının "Fenerbahçe Beko ile önümüzdeki sene için anlaşma yaptınız mı?" şeklindeki sorusuna herhangi bir cevap vermeyeceğini belirtti.

İşlemlerini yaptıran Obradovic, pasaport kontrolünün ardından tarifeli uçakla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gidecek uçağa geçti.

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