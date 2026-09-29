Fenerbahçe-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de kendi sahasında Bayern Münih karşısına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Alman temsilcisiyle oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. İki ekibin karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati ve canlı yayın programı da duyuruldu.

FENERBAHÇE-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 2. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Bayern Münih maçı, 29 Eylül 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğindeki karşılaşma, İstanbul'da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Bayern Münih arasındaki EuroLeague mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde saat 20.00'de Maça Doğru programı da basketbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE EUROLEAGUE'DE İKİNCİ GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

Sezonun açılış haftasında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup eden Fenerbahçe, Bayern Münih karşısında da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Alman temsilcisi ise ilk hafta Hapoel Tel Aviv'i 86-84 yenerek organizasyona galibiyetle başladı. Böylece iki ekip de ikinci hafta karşılaşmasına birer galibiyetle çıkacak.

FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ

Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçların programı şöyle:

29 Eylül Salı – 20.45: Fenerbahçe-Bayern Münih

2 Ekim Cuma – 20.45: Fenerbahçe-Dubai Basketball

8 Ekim Perşembe – 21.15: Panathinaikos-Fenerbahçe

13 Ekim Salı – 20.45: Fenerbahçe-Zalgiris Kaunas

15 Ekim Perşembe – 20.45: Fenerbahçe-Partizan

23 Ekim Cuma – 21.15: Olympiakos-Fenerbahçe