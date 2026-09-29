Fenerbahçe-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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EuroLeague'de ikinci hafta heyecanı devam ederken Fenerbahçe, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin taraftarı önünde parkeye çıkacağı mücadele öncesinde yayın bilgileri de belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de kendi sahasında Bayern Münih karşısına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Alman temsilcisiyle oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. İki ekibin karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati ve canlı yayın programı da duyuruldu.
FENERBAHÇE-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EuroLeague'in 2. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Bayern Münih maçı, 29 Eylül 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğindeki karşılaşma, İstanbul'da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Bayern Münih arasındaki EuroLeague mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde saat 20.00'de Maça Doğru programı da basketbolseverlerle buluşacak.
FENERBAHÇE EUROLEAGUE'DE İKİNCİ GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR
Sezonun açılış haftasında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup eden Fenerbahçe, Bayern Münih karşısında da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Alman temsilcisi ise ilk hafta Hapoel Tel Aviv'i 86-84 yenerek organizasyona galibiyetle başladı. Böylece iki ekip de ikinci hafta karşılaşmasına birer galibiyetle çıkacak.
FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ
Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçların programı şöyle:
29 Eylül Salı – 20.45: Fenerbahçe-Bayern Münih
2 Ekim Cuma – 20.45: Fenerbahçe-Dubai Basketball
8 Ekim Perşembe – 21.15: Panathinaikos-Fenerbahçe
13 Ekim Salı – 20.45: Fenerbahçe-Zalgiris Kaunas
15 Ekim Perşembe – 20.45: Fenerbahçe-Partizan
23 Ekim Cuma – 21.15: Olympiakos-Fenerbahçe
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