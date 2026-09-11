Fenerbahçe basketbolda 9 yeni oyuncuyla sezona giriyor ilk maç Cumhurbaşkanlığı Kupası

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi medya gününü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde düzenledi. Kaptan Melih Mahmutoğlu, kadroya katılan 9 yeni oyuncunun uyum sürecini anlatırken ilk maçlarının Cumhurbaşkanlığı Kupası olacağını söyledi.

Toplantıda Genel Menajer Derya Yannier ile Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un yanı sıra oyunculardan Nicolo Melli, Wade Baldwin IV, Melih Mahmutoğlu, Shane Larkin, Talen Horton-Tucker ve Braxton Key yer aldı.

Takıma çok sayıda yeni oyuncu katıldığını aktaran Yannier, "Bu sezon kadromuzda normalden fazla değişiklik olabileceğini söylemiştik ve öyle oldu" dedi. Bazı oyuncuların takımın ana karakterini yansıtmak için takımla devam ettiğini anlatan Yannier, "Her kupayı kazanmak için mücadele edeceğimiz bir sezona başlayacağız" ifadesini kullandı. Genel menajer, kağıt üzerinde içlerine sinen bir kadro oluşturduklarını, pratikte nasıl olacağını ise göreceklerini söyledi.

Yannier: Ekim ayı başında tüm ekipler bir araya gelecek

NBA Europe gündemine ilişkin de konuşan Yannier, Avrupa basketbolunda "enteresan bir süreçten" geçildiğini, Ekim ayı başında tüm ekiplerin bir araya gelip ortak fikir belirteceğini aktardı. Yannier, "Kolektif çözüm ortaya konursa çok ciddi pasta büyüyecektir. Avrupa basketboluna ciddi yatırım yapılma durumu var, bu hepimiz için heyecan verici" diye konuştu. Avrupa basketbolunun önünde iyi günler gördüğünü de sözlerine ekledi.

Jasikevicius: "Savunmada kolay sayılara izin veriyorduk"

Başantrenör Sarunas Jasikevicius, bu sezon daha karar verici ve tecrübeli oyunculara yöneldiklerini, transfer piyasasının zamanlama ve fırsatlarla ilgili olduğunu söyledi. Kurdukları takım için heyecan duyduklarını dile getiren Jasikevicius, yapmaları gerekenin sabırlı olmak ve çok çalışmak olduğunu vurguladı. Geçen sezonu ise şu sözlerle değerlendirdi: "Geçen sezon savunmada kolay sayılara izin veriyorduk. Bakalım kurduğumuz tecrübeli ekiple bunların ne kadarını başarabileceğiz."

Mahmutoğlu: "İlk maçımız zaten Cumhurbaşkanlığı Kupası olacak"

Kaptan Melih Mahmutoğlu, geçen sezonu güzel bitirdiklerini, bu sezona da aynı hedeflerle çıktıklarını belirtti. Yeni oyuncuların Jasikevicius'un sistemine adapte olmasının zaman alacağını anlatan Mahmutoğlu, ellerinden geldiğince yardımcı olduklarını, önemli olanın hocanın sisteminde takım oyununu sahaya yansıtmak olduğunu dile getirdi. Kaptan, "Taraftarlarımız güzel bir takım izleyecekler" dedi.

İtalyan basketbolcu Nicolo Melli, Fenerbahçe'yi "hırslı ve hedefleri olan bir organizasyon" olarak tanımladı, Türkçesini geliştirmek için çalıştığını söyledi. Takımın yapabileceklerini henüz bilmediğini belirten Melli, "Öncelikle uyum sağlamalı ve oynadığımız basketboldan keyif almalıyız" diye konuştu.

ABD'li basketbolcu Wade Baldwin IV, yeni oyuncuların başarılı kariyerlere sahip olduğunu, aynı başarıyı Fenerbahçe'de tekrarlamalarını beklediklerini belirterek "Biz Final Four hedefleyen bir takımız, bu yolda çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Talen Horton-Tucker, Euroleague final-four için yeniden ciddi hedefleri olduğunu, kısa süreli aralarla maça çıkmayı sevdiğini ve oyununda farklı opsiyonlar oluşturmaya çalıştığını anlattı. Braxton Key ise "Hedeflerimiz şampiyonluklar. Tekrar Final Four'da olup kazanmak istiyoruz" sözleriyle bu yolda takıma yardımcı olmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin A. Efes'ten transfer ettiği milli basketbolcu Shane Larkin, "Fenerbahçe'ye karşı çok defa oynadım ve bu kulübe çok saygı duyuyorum. Burada hedefim kesinlikle şampiyonluklar kazanmak" dedi. A. Efes'in kendisinin bu ülkeye gelmesini sağlayan takım olduğunu belirten Larkin, sezona hazırlanma anlamında takımın kendisine çok yardımcı olduğunu, en kısa sürede en iyi şekilde sahaya dönmeyi planladığını aktardı.