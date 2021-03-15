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Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?
Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la arasında geçen sohbeti canlı yayında anlatan futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Koç'un kendisine "Sana o programda sürekli böğürme vazifesi mi verdiler?" dediğini aktardı. Kütahyalı, bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçelilere hoşgörü ile yaklaşmaları gerektiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 15:33:00 -
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'la Taylan Bilgel'in cenazesinde aralarında geçen sohbetten bahsetti. Kütahyalı Ali Koç'un kendisine "Sana o programda sürekli böğürme vazifesi mi verdiler" dediğini belirtti.

Öncelikle, Ali Koç ile Nagehan Alçı'nın sohbet ettiği belirtilirken Koç'un, Kütahyalı için, "Kocan gibi adamlar oldukça işimiz kolay değil. Sürekli taraflı ve yanlı yorum yapıyorlar" dediği ifade edildi.

"Böğürme vazifesi mi verdiler?"

Ali Koç'un Kütahyalı'ya "Sana o programda sürekli böğürme vazifesi mi verdiler?" dediği aktarılırken "Eşine baksana son yıllarda ne kadar tarafsız ve objektif bir duruşu var" diye konuştuğu belirtildi.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşım yapan Rasim Ozan Kütahyalı, "Cumartesi günü Aydın Doğan'ın can dostu, hoşgörü abidesi insan Taylan Bilgel'in cenazesinde Zincirlikuyu'da Ali Koç ile karşılaştık. Aramızda geçen diyalog bu videoda. Biz Galatasaraylılar da moral olarak çökmüş Ali Koç gibi Fenerbahçelilere hoşgörü ile yaklaşmalıyız. MHK detayına dikkat!" diye yazdı.

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Yorumlar

bögürme!

yenilir yutulur laflar degil bunlar ama "arkadas" alisik bunlara.. yüzü kizarmiyor...
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Deli İbo

Rasim'de kabahat yokki, ağzına ne gelirse abuk sabuk konuşma adabı ile konuşan adama proğram yaptıran kanallarda sorun var.
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