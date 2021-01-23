  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Oğulcan Çağlayan açıklaması: Tüm kulüpleri ilgilendiriyor
Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Oğulcan Çağlayan açıklaması: Tüm kulüpleri ilgilendiriyor

Mesut Özil'i kadrosuna dahil eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Oğulcan Çağlayan konusunun tüm kulüpleri ilgilendirdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 12:48:00 -
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Oğulcan Çağlayan açıklaması: Tüm kulüpleri ilgilendiriyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu.

Ali Koç'un açıklamalarından bazı kısımlar şu şekilde:

''Oğulcan konusu tüm takımları ilgilendiriyor''

'Oğulcan Çağlayan'la ilgili görüşümü belirtmiştim. Bu bizi ve tüm takımları etkileyen bir husustur. Transfer yapılırken geleneklerin yerine getirilmesini pek çok kulüp istiyor. Sadece biz biraz daha dillendiriyoruz. Henüz net bir ceza verilmedi ama bunun takipçisi olacağımızı söylemiştik. Bu konuda rahatsızlığımızı dile getirdik.'

Aidat gelirlerimizde artış yaşandı'

Bu sene bazı taraftarlarımız maçlara gelemeyecek olmalarına rağmen kombine aldılar, onlara teşekkür ederim. 50 TL aidat çok düşük. Bununla ilgili çok fazla mail alıyoruz. Daha önce söyledik, 50 lira aidat ama daha fazla istiyorsanız bağışlayın, bu bize katkı sağlayacaktır dedik. Bu çağrımıza 5 bin 28 üyemiz karşılık verdi ve aidat gelirinde %116 gibi bir artış yaşandı.'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Ekonomi

S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Son dakika haberine göre; S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+", görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

Tazminat kazanan Nazlı Çelik'ten HDP'yi çıldırtan hareket
Gündem

Tazminat kazanan Nazlı Çelik'ten HDP'yi çıldırtan hareket

Milliyetçi duruşuyla tanınan haber spikeri Nazlı Çelik, HDP'li Abdullah Zeydan’dan kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı...
Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala hakkında karar çıktı
Gündem

Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala hakkında karar çıktı

Osman Kavala ve diğer sanıklar hakkında Gezi Kalkışması'na ilişkin davada verilen beraat kararı kaldırıldı. İstanbul Bölge Adliye mahkemesi ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay