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Spor Fenerbahçe – Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda? ilk 11’de kimler var?
Spor

Fenerbahçe – Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda? ilk 11’de kimler var?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde bu akşam Fenerbahçe kendi evinde Medipol Başakşehir’i ağırlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe – Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe, Başakşehir İlk 11 kimler? Mesut Özil ilk 11’de var mı? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-09 12:20:00 -
Fenerbahçe – Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda? ilk 11’de kimler var?

Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe – Başakşehir maçı, futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması olan bu maç, saat 20:45’te başlayacak olup ATV ekranlarından yayınlanacak. Fırat Aydınus’un yöneteceği çeyrek final maçının ilk 11’leri merak ediliyor. Fenerbahçe – Başakşehir maçı muhtemel 11’ler şu şekilde:

Fenerbahçe: Gökhan, Sadık, Harun, Ozan, Szalai, Thiam, Osayi, Novak, Sinan, Mesut Özil, Mert Hakan

Başakşehir: Gulbrandsen, Hasan Ali, Uğur, Crivelli, Fernandes, Giuliano, Mert, Duarte, Epureanu, Azubuike, Ndayishimiye

İki takımın son 10 maçtaki durumu

Fenerbahçe ile Başakşehir takımının karşı karşıya geldi son 10 maçta Başakşehir’in 2, Fenerbahçe’nin ise 5 galibiyeti bulunuyor.

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