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Spor Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman? Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi gün?
Spor

Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman? Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi gün?

Süper Lig'in 24.haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Fenerbahçe maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-02-04 11:09:00 -
Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman? Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi gün?

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?

Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman? Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi gün?

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 5 Şubat Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 19.00'de başlayacak. Ülker Stadı'ndaki maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bir maçı eksik olan ve son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, haftaya 34 puanla 8. sırada giriyor. Fenerbahçe ise 37 puanla 5. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir bu mücadelede forma giyemeyecek.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen, Tolga Ciğerci ve Leonardo Duarte ise ceza sınırında bulunuyor.

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