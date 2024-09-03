Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı
Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlamasında yer vermediği orta saha oyuncusu Rade Krunic'in Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Rade Krunic, Sırbistan takımı Kızılyıldız ile anlaştı.
Sarı lacivertli kulüp, Krunic'in ayrılığını şu açıklamayla duyurdu:
"Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic’in kalıcı transferi konusunda Sırbistan’ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."
Beklenen etkiyi gösteremedi
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz ocak ayında Milan'dan transfer olan Krunic, sarı lacivertli takımda 22 maça çıktı ve 1 kez asist yaptı.