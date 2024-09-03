Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! İşte Luan Peres'in yeni takımı
Fenerbahçe, Luan Peres'in Brezilya takımlarından Santos'a transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'de Luan Peres'le yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Brezilyalı futbolcunun transferi için Santos'la anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Transfere ilişkin açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Luan Peres’in kalıcı transferi konusunda Brezilya’nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
LUAN PERES'İN FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe'ye Marsilya'dan 2022/23 sezonunda Transfer olan Luan Peres, sarı-lacivertli takımda 23 maça çıktı.
Peres, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe ve Marsilya haricinde Santos, Club Brugge, Ituano, Fluminense, Ponte Preta, Santa Cruz, Portuguesa ve ve Bragantino takımlarında forma giydi.