Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı arıyor

Sezona yeni bir yapılanmayla teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, oynadığı 8 resmi maçta aldığı 5 yenilgiyle istediği performansın çok uzağında kaldı.

TARİHİN EN KÖTÜ SEZON BAŞLANGICI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlamasına rağmen aldığı üst üste 3 yenilgiyle tarihinin en kötü sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek nefes alan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Liginde de hiç beklemediği farklı bir yenilgiyle karşılaştı. Fenerbahçe, Hırvatistan'da Dinamo Zagreb karşısında aldığı 4-1'lik yenilgi ve ortaya koyduğu futbolla taraftarlarını üzdü.

GEÇEN SEZONUN ÇOK GERİSİNDE

Sarı-lacivertli takım geçen sezon çıktığı 47 resmi maçta 7 yenilgi yaşarken bu sezon daha 8 müsabakada bu istatistiğe yaklaştı. Geçen sezon Süper Ligde 4, Ziraat Türkiye Kupasında 1 yenilgi alan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Makedon temsilcisi Vardar ile eşleşmesinde ise 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler bu sezon ise 8 maçta 5 yenilgi alırken, sadece 2 galibiyet elde edebildi. UEFA Şampiyonlar Liginde elenen UEFA Avrupa Ligine de yenilgiyle başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de de 5 maçta 3 yenilgi alarak beklentilerin uzağında kaldı.

BU SEZON GOL ORANI DÜŞTÜ

Fenerbahçe geçen sezon 47 resmi maçta, biri hükmen 3-0 olmak üzere toplam 106 gol kaydetti. Geçen sezon 2.2 gol ortalaması elde Fenerbahçenin bu sezon ortalaması ilk 8 maçta 0.87'ye düştü. Söz konusu 8 maçta sadece 7 gol atabilen Fenerbahçe, 3 karşılaşmada ise rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Aykut Kocaman yönetiminde ise 47 maçın sadece 4'ünde gol bulamamıştı.