Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti! Avrupa durumunda son gelişme: Şu an artık yokuz...
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Olympiakos'u konuk etti. Sarı-lacivertliler maçı 1-0 kazansa da karşılaşma uzatmalara gitti. Temsicimiz Fenerbahçe, penaltılara kalan maçta Olympiakos'a 2-3 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Olympiakos'u konuk etti. Sarı-lacivertliler maçı 1-0 kazansa da karşılaşma uzatmalara gitti. Temsicimiz Fenerbahçe, penaltılara kalan maçta Olympiakos'a 2-3 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. İşte detaylar...
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında evinde Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
Müsabaka temsilcimiz Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Golü 11. dakikada İrfan Can Kahveci kaydettti.
Ancak 3-2'nin rövanşında karşılaşmayı 1-0 kazanması temsilcimiz Fenerbahçe'ye yetmedi ve maç uzatmalara gitti.
Maçta 120+4. dakikada Olympiakos'ta Ntoi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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15'er dakikalık iki devrede de eşitlik bozulmayınca müsabaka penaltılara kaldı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, penatı atışları sonucunda Olympiakos'a 2-3 yenilerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti.
Sarı-Lacivertliler'de Tadic, Cengiz ve Bonucci penaltı atışını kaçırdı.