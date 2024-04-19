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Spor Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti! Avrupa durumunda son gelişme: Şu an artık yokuz...
Spor

Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti! Avrupa durumunda son gelişme: Şu an artık yokuz...

Yeniakit Publisher
2024-04-19 01:08:00 - 2024-04-19 01:09:00
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti! Avrupa durumunda son gelişme: Şu an artık yokuz...

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Olympiakos'u konuk etti. Sarı-lacivertliler maçı 1-0 kazansa da karşılaşma uzatmalara gitti. Temsicimiz Fenerbahçe, penaltılara kalan maçta Olympiakos'a 2-3 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Olympiakos'u konuk etti. Sarı-lacivertliler maçı 1-0 kazansa da karşılaşma uzatmalara gitti. Temsicimiz Fenerbahçe, penaltılara kalan maçta Olympiakos'a 2-3 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. İşte detaylar...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında evinde Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Müsabaka temsilcimiz Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Golü 11. dakikada İrfan Can Kahveci kaydettti.

Ancak 3-2'nin rövanşında karşılaşmayı 1-0 kazanması temsilcimiz Fenerbahçe'ye yetmedi ve maç uzatmalara gitti.

Maçta 120+4. dakikada Olympiakos'ta Ntoi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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15'er dakikalık iki devrede de eşitlik bozulmayınca müsabaka penaltılara kaldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, penatı atışları sonucunda Olympiakos'a 2-3 yenilerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti.

Sarı-Lacivertliler'de Tadic, Cengiz ve Bonucci penaltı atışını kaçırdı.

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