Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi kadrosu belirlendi
Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı. Ozan Tufan ve Serdar Dursun kadroya eklendi.
Miguel Crespo, Diego Rossi, Burak Kapacak ve Çağtay Kurukalıp ise kadroda yer alamadı.
Sarı-lacivertli ekibin 23 kişilik UEFA Konferans Ligi A listesinde şu isimler yer aldı:
"Altay, Berke, Ertuğrul, Nazım, Min-Jae, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Sosa, İrfan Can, Mert Hakan, Mesut Özil, Muhammed, Ferdi, Miha Zajc, Ozan, Pelkas, Osayi, Serdar Dursun, Valencia, Berisha"