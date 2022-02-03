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Spor Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi kadrosu belirlendi
Spor

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi kadrosu belirlendi

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 21:50:00 -
Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi kadrosu belirlendi

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı. Ozan Tufan ve Serdar Dursun kadroya eklendi.

Miguel Crespo, Diego Rossi, Burak Kapacak ve Çağtay Kurukalıp ise kadroda yer alamadı.

Sarı-lacivertli ekibin 23 kişilik UEFA Konferans Ligi A listesinde şu isimler yer aldı:

"Altay, Berke, Ertuğrul, Nazım, Min-Jae, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Sosa, İrfan Can, Mert Hakan, Mesut Özil, Muhammed, Ferdi, Miha Zajc, Ozan, Pelkas, Osayi, Serdar Dursun, Valencia, Berisha"

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