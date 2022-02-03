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Spor Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi kadrosu
Spor

Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi kadrosu

Fenerbahçe hangi futbolcuları Avrupa listesinden çıkardı? Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli kulübün UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunda kimlerin yer aldığını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 21:44:00 -
Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi kadrosu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı. Peki, hangi futbolcular listeye alınmadı?

Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi kadrosu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ozan Tufan ve Serdar Dursun listeye eklenirken, Diego Rossi ve Miguel Crespo listeye dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 23 kişilik liste şöyle:

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Enner Valencia, Mergim Berisha.

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