SON DAKİKA
Fenerbahçe - Aston Villa | CANLI ANLATIM
Spor

Fenerbahçe - Aston Villa | CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Fenerbahçe - Aston Villa | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Fenerbahçe 0 - 0 Aston Villa skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Fenerbahçe 0 - 0 Aston Villa

20' Asensio'nun yay üstünden vuruşu Bizot'ta kaldı.

19' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Tielemans ortayı yaptı, Watkins'in vurduğu kafa vuruşunu Mert çizgiden uzaklaştırdı.

14' Asensio'nun Kerem Aktürkoğlu'na attığı ara pastı son anda kaleci Bizot kalesinden çıkarak uzaklaştırdı.

10' Fred'in ceza sahası dışından şutu kaleci Bizot'un üstüne gitti.

5' Tielemans'ın ortasında Mings kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

5' Semedo'nun hatalı pasonda Rogers araya girdi ve sağ taraftan ceza sahasına girdi. Oosterwolde, Rogers'a yetişti ve topu son anda kornere gönderdi.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Asensio, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Duran, Kerem.

Aston Villa:  Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Sancho, Tielemans, Bogarde, Buendia, Rogers, Watkins.

