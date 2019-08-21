Fenerbahçe aradığı sol beki Bundesliga'da buldu! İşte o isim
Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen 25 yaşındaki sol bek Raphael Guerreiro'yu yakın takibe aldı.21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:57
Transfer sezonunun başından bu yana Kolarov'la yatıp Kolarov'la kalkan Fenerbahçe, B planını hazırladı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Borussia Dortmund forması giyen 25 yaşındaki Portekizli sol bek Raphael Guerreiro ile anlaşma sağlandı. Portekiz Milli Takım forması da giyen oyuncu sarı lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu iletti. Yönetim şimdi oyuncu ile bir yıllık daha sözleşmesi olan Alman kulübü ile orta yolu bulmaya çalışıyor.
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