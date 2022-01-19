Fenerbahçe aradığı morali buldu
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Altay'ı 2-1'lik skorla yendi
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Altay'ı ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada İrfan Can Kahveci ile 72. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Altay'ın tek golü ise 14. dakikada Ahmed Rayan'dan geldi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 36'ya yükseltirken 15 maçtır kazanamayan Altay da 18 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Altay ise sahasında Konyaspor'la karşılaşacak.
Kartal, 6,5 yılı aşkın sürenin ardından Fenerbahçe kulübesinde
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 6,5 yılı aşkın bir sürenin ardından sarı-lacivertlilerin başında taraftarlarının önüne çıktı.
Sarı-lacivertli ekipte Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen İsmail Kartal, Kadıköy'de takımın başında yer aldı. 6,5 yıl sonra görevine dönen Kartal, ikinci maçını taraftarı önünde oynadı.
Kartal, son olarak 2014-2015 sezonun son maçında Kasımpaşa karşısında 30 Mayıs 2015'te sarı-lacivertli taraftarların önüne çıkmıştı.
Ertuğrul Çetin ilk kez 11'de
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Ertuğrul Çetin, Altay karşısında ligde ilk kez ilk 11'de forma giydi.
18 yaşındaki file bekçisi, Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda maça ilk 11'de başladı.
Ertuğrul, Fraport TAV Antalyaspor maçında Berke'nin sakatlanması sonrasında oyuna dahil olmuştu.
Öte yandan Ertuğrul Çetin'in kalede yer almasıyla yedek kaleci ise Bartu Kulbilge oldu.
Szalai cezalı duruma düştü
Mücadelenin 24. dakikasında sarı kart gören Attila Szalai cezalı duruma düştü. Toplamda 4 sarı karta ulaşan Macar futbolcu Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Szalai, 46. dakikada yerini Nazım Sangare’ye bıraktı.
İrfan Can yıldızlaştı
Karşılaşmanın 37. dakikasında Fenerbahçe'nin beraberlik golünü atan İrfan Can Kahveci, 72. dakikada Serdar Dursun'un kaydettiği golün de asistini yaptı. Yıldız futbolcu yerini 77. dakikada Mesut Özil'e bırakarak karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistlik performansla tamamladı.
Altay da hasret 15 maça çıktı
En son Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Altay, çıktığı 15 maçta 12 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak henüz galibiyetle tanışamadı. Bu sonucun ardından İzmir temsilcisinin ligdeki galibiyet hasreti 15 maça çıktı.
Tribünler boş kaldı
Karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi.
Müsabaka sırasında tribünlerde büyük boşluklar gözlemlendi.
Öte yandan karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık'ın fotoğrafı "Seni Unutmayacağız" ifadesiyle skorboarda yansıtıldı.