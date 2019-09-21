Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı cumartesi günü oynanan mücadelelerle devam edecek. Bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçının detayları...

Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe ligin 5. haftasında Ankaragücü'nü Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadele saat 20.00'de başlayacak. Zorlu karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe’de eksikler var!

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses ile Mauricio Isla, son yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Emre Belözoğlu ile Hasan Ali Kaldırım ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Bu oyuncuların MKE Ankaragücü karşısında forma giymesi beklenmiyor.

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İki takım arasında geride kalan 100 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 185 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 66 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı, ikinci yarıda başkentte oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 50 kez karşılaştı.

Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 112, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.