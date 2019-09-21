Fenerbahçe Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Peki, Fenerbahçe Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Peki, Fenerbahçe Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe ligin 5. haftasında evinde Ankaragücü’nü konuk etti. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçının detayları… MAÇ SONUCU:2-1 Dk.20 Jørgensen, Dk.73 Muriç / Dk.16 Orgill MAÇTAN DAKİKALAR Rami'nin kaybettiği top sonrası Ankaragücü'nde Orgill, hızıyla Zanka'nın yanından sıyrılarak kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Altay'ın sağına yaptığı vuruşla da takımını öne geçirdi: 0-1. Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Ankaragücü kalecisi Korcan'ın boşa çıkmasıyla altı pasta topla buluşan Zanka, 20. dakikada takımına eşitliği getirdi: 1-1. Emre Belözoğlu'nun sola kanada açtığı pozisyonda topla buluşan Max Kruse, çok şık hareketlerle Muriç'e pozisyonu hazırladı. Kruse'nin ortasında altı pasta topla buluşan Muriç, 73. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 2-1. 81. dakikada Canteros, ceza sahası dışın sol çaprazdan çok etkili bir vuruş yaptı fakat Altay son anda köşeden çok şık bir kurtarışla topu kornere çeldi. Mücadelede başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Jaílson, M. Jørgensen, M. Kruse, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi Ankaragücü: Korcan Çelikay, Tiago Pinto, A. Kulusic, M. Pazdan, S. Kitsiou, Sedat Ağçay, H. Canteros, Aydın Karabulut, W. Moke Abro, İlhan Parlak, D. Orgill

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