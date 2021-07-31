Fenerbahçe Alman ekibini yendi
Fenerbahçe, hazırlık maçında Bundesliga ekibi Greuther Fürth'ü 3-2'lik skorla yendi.
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında Alman ekibi Greuther Fürth'le Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.
Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Miha Zajc, 7. ve 31. dakikalarda Serdar Dursun kaydetti. Alman ekibinin sayılarını ise 34. dakikada Abdourahmane Barry ve 76. dakikada Jamie Leweling kaydetti.
Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0, Csikszereda'yı 2-0'la geçen, PEC Zwolle ile 2-2 berabere kalan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Fürth'ü 3-2 ile geçti.