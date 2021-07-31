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Spor

Fenerbahçe Alman ekibini yendi

Fenerbahçe, hazırlık maçında Bundesliga ekibi Greuther Fürth'ü 3-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 21:19:00 -
Fenerbahçe Alman ekibini yendi

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında Alman ekibi Greuther Fürth'le Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Miha Zajc, 7. ve 31. dakikalarda Serdar Dursun kaydetti. Alman ekibinin sayılarını ise 34. dakikada Abdourahmane Barry ve 76. dakikada Jamie Leweling kaydetti.

Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0, Csikszereda'yı 2-0'la geçen, PEC Zwolle ile 2-2 berabere kalan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Fürth'ü 3-2 ile geçti.

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