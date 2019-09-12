Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Süper Lig’in 4.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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