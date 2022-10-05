Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi B grubu 3.hafta maçında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum kesimi ekibi AEK Larnaca'yı konuk edecek. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını saatini araştırmaya başladı. Fenerbahçe avrupa maçı ne zaman saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde 3.hafta maçları başlıyor. Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEK Larnaca ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı 6 Ekim Perşembe akşamı oynanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak. Maçı Exxen naklen yayımlayacak.
Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor. Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.
Fenerbahçe'de 3 eksik
Fenerbahçe, zorlu müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
Bu oyuncuların yanı sıra ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak.