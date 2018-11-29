



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda konuk ettiği Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'le 0-0 berabere kalarak bitime bir maça kala üst tura çıkmayı garantiledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibiyle 0-0 kalarak 1 puan alan sarı-lacivertlilere bu sonuç yeterli oldu.

Belçika'da Anderlecht'in Slovak rakibi Spartak Trnava'yla 0-0 berabere kalmasıyla Fenerbahçe, adını son 32 takım arasına yazdırdı.

Grupta puanını 8'e yükselten sarı-lacivertliler ikinci oldu. Dinamo Zagreb ise puanını 13'e çıkararak grup liderliğini garantiledi.





- Gruplardan çıkmayı yine başardı





Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez yer aldığı grup aşamasından yine üst tura çıkmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, bu organizasyondaki grup aşamasını rahat geçiyor.

Fenerbahçe, 2006-2007'de UEFA Kupası adı altında oynanan organizasyonda 3. olarak bir üst tura çıkarken, 2009-2010, 2012-2013, 2016-2017'yi lider, 2015-2016'yı da ikinci bitirerek bir sonraki turda mücadele etme hakkı kazandı.



Sarı-lacivertliler, bu sezon da yer aldığı gruplardan üst tura adını yazdırdı.





- Koeman oyuncu değiştirmedi





Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, karşılaşmayı başladığı 11'le bitirdi.

Koeman, ikinci yarının başından itibaren yedek kaleci Erten Ersu dışında diğer 6 oyuncuyu belirli aralıklara ısınmaya gönderdi.

Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin hiçbirini oyuna dahil etmedi ve 3 değişiklik hakkını da kullanmadı.

Fenerbahçe'de bu uygulamanın aynısını 2016-2017 sezonunda bir diğer Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, Akhisarspor'u 3-1 yendikleri maçta yapmıştı.





- Ersun Yanal tezahüratları





Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonunda eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu.

Taraftarların büyük bir bölümü, maçın bitiş düdüğüyle beraber Yanal'ın göreve gelmesi için tezahüratlar yaptı.