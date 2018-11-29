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Fenerbahçe, adını son 32 takım arasına yazdırdı

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda konuk ettiği Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'le 0-0 berabere kalarak bitime bir maç kala üst tura çıkmayı garantiledi- Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez yer aldığı grup aşamasından yine üst tura çıkmayı başardı- Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman, oyuncu değişikliği yapmayarak karşılaşmayı başladığı 11'le bitirdi

29 Kasım 2018 Perşembe 23:04
Fenerbahçe, adını son 32 takım arasına yazdırdı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda konuk ettiği Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'le 0-0 berabere kalarak bitime bir maça kala üst tura çıkmayı garantiledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibiyle 0-0 kalarak 1 puan alan sarı-lacivertlilere bu sonuç yeterli oldu.

Belçika'da Anderlecht'in Slovak rakibi Spartak Trnava'yla 0-0 berabere kalmasıyla Fenerbahçe, adını son 32 takım arasına yazdırdı.

Grupta puanını 8'e yükselten sarı-lacivertliler ikinci oldu. Dinamo Zagreb ise puanını 13'e çıkararak grup liderliğini garantiledi.


- Gruplardan çıkmayı yine başardı


Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez yer aldığı grup aşamasından yine üst tura çıkmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, bu organizasyondaki grup aşamasını rahat geçiyor.

Fenerbahçe, 2006-2007'de UEFA Kupası adı altında oynanan organizasyonda 3. olarak bir üst tura çıkarken, 2009-2010, 2012-2013, 2016-2017'yi lider, 2015-2016'yı da ikinci bitirerek bir sonraki turda mücadele etme hakkı kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon da yer aldığı gruplardan üst tura adını yazdırdı.


- Koeman oyuncu değiştirmedi


Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, karşılaşmayı başladığı 11'le bitirdi.

Koeman, ikinci yarının başından itibaren yedek kaleci Erten Ersu dışında diğer 6 oyuncuyu belirli aralıklara ısınmaya gönderdi.

Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin hiçbirini oyuna dahil etmedi ve 3 değişiklik hakkını da kullanmadı.

Fenerbahçe'de bu uygulamanın aynısını 2016-2017 sezonunda bir diğer Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, Akhisarspor'u 3-1 yendikleri maçta yapmıştı.


- Ersun Yanal tezahüratları


Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonunda eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu.

Taraftarların büyük bir bölümü, maçın bitiş düdüğüyle beraber Yanal'ın göreve gelmesi için tezahüratlar yaptı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 23:04
  1. Dinamo Zagreb
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Koeman
  5. UEFA Avrupa Ligi

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