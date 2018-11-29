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Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırdı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi beşinci maçında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

29 Kasım 2018 Perşembe 22:51
Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırdı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi beşinci maçında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Mücadelede temsilcimiz gol pozisyonlarına girmesine rağmen  sahadan golsüz ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe gruptaki puanını 8'e çıkartırken, grubun bir diğer maçında Spartak Trnava da Anderlecht deplasmanından bir puanla dönünce, adını bir üst tura yazdırdı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:51
  1. Fenerbahçe
  2. dinamo zagreb

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