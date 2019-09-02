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Fenerbahçe 1 puana razı oldu

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 3. haftasında çok fazla gol pozisyonuna girdiği karşılaşmada Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı ve ilk kez puan kaybetti- Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de oynadığı son 8 lig maçının 7'sinde berabere kaldı

02 Eylül 2019 Pazartesi 00:28
Fenerbahçe 1 puana razı oldu


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Garry Rodrigues ve Caleb Ekuban'ın golleriyle 1-1 berabere bitti. İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı ve iki takımda birer puanla sahadan ayrıldı.

Karşılaşmada çok fazla gol pozisyonuna giren ve Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a takılan sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez puan kaybetti.

İlk iki haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe, 3. haftayı 7 puanla 2. sırada bitirdi.


- Kadıköy'de beraberlik geleneği


Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de oynadığı son 8 lig maçının 7'sinde berabere kaldı.

Taraflar 2012-2013 sezonundan bu yana Ülker Stadı'nda oynadığı 8 maçta 7 kez berabere kaldı. Fenerbahçe, bu süreçte sadece 30 Kasım 2015'te 2-0 yendi. Daha sonra İstanbul'da oynanan 4 maçta berabere bitti.


- Seriyi bozmadı


Fenerbahçe, Kadıköy'de Trabzonspor'a yenilmeme serisini sürdürdü.

Kadıköy'de rakibine en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bordo-mavililer, karşısında daha sonra seyircisi önünde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik aldı.


- Fenerbahçe 5 maçtır yenemiyor


Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 maçtır yenemiyor.

İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ü berabere biterken, bir kez Trabzonspor galip geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini son olarak 26 Aralık 2016'da Trabzon'da oynanan maçta 3-0 mağlup etti.


- 8 maçtır kaybetmiyor


Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçı da kaybetmedi.

Geride kalan sezonun son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, bu sezonun ilk 3 haftasında da rakiplerine boyun eğmedi. Fenerbahçe, bu 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler, iki beraberliği de Kadıköy'de Trabzonspor karşısında yaşadı.


- Kadıköy'de seri devam etti


Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 14 lig maçını da kaybetmedi.

Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 29 lig maçına çıkan Yanal, 21 galibiyet, 8 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.



- Rodrigues siftah yaptı


Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Rodrigues, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Trabzonspor kalesini 17. dakikada havalandıran Rodrigues, Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Bir topu da direkten dönen Rodrigues, ikinci yarıda yakaladığı net gol fırsatlarını ise değerlendiremedi.


- Emre maçı sakat ayakla tamamladı


Maçın 90. dakikasında geçirdiği sakatlık sonucu sahayı sedyeyle terk eden Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, takımının 10 kişi kalmaması için sakat ayakla maça devam etti.

Sahadan sedyeyle ayrılan Emre'nin yerine Fenerbahçe, 3 değişiklik hakkını da kullandığı için oyuncu sokamadı. Saha kenarında tedavi edilen Emre, 90+3. dakikada tekrar oyuna dahil oldu ve maçı sekerek tamamladı.



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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 00:28
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