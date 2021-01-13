Fenerbahç’de Walter Kannemann için onay verildi

Son sezonlarda savunma hattındaki sirkülasyon bu sene de devam eden ve bir türlü istenilen orta ikiliyi bulamayan Fenerbahçe, Arjantinli milli stoper Walter Kannemann için girişimlerde bulunuyor. 4 sezondur Gremio'da oynayan ve sol ayaklı olmasının avantajını kullanma yönüyle ön plâna çıkan Kannemann için şartlar zorlanacak.

Bonservis ödenecek!

Teknik direktör Erol Bulut'un da Tisserand'ın yanına tecrübeli bir stoper istediği ve Kannemann'a onay verdiği öğrenilirken, Sarı Lacivertliler transfer için 3 milyon euro civarında bir rakamı gözden çıkardı.

Pazarlıklar başladı

Gremio'yla olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek 29 yaşındaki stoper için kulüplerin pazarlık halinde oldukları öğrenildi.

Kaynak: Fanatik