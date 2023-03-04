Fener tribünlerinin son çırpınışı! 6’lı masa ‘yalan dolan’ yetmedi mi size ‘ulan’

Muhaliflerin "umudu" olan altılı masa dağıldı, politize olan bazı gruplar muhalif kitleyi bir arada tutabilmek için çırpınmaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe tribünleri yine politik slogan atarak güldürdü.

Ülker Arena'da Fenerbahçe Beko ile Virtus Bologna maçında da "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu, istifa ulan!” tezahüratları yükseldi.

Daha önceden de Fenerbahçe – Konyaspor karşılaşmasında tribünler “Hükümet istifa” ve Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu, istifa ulan!” sloganlarını atmıştı.