  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Fener tribünlerinin son çırpınışı! 6’lı masa ‘yalan dolan’ yetmedi mi size ‘ulan’
Siyaset

Fener tribünlerinin son çırpınışı! 6’lı masa ‘yalan dolan’ yetmedi mi size ‘ulan’

Muhaliflerin bel bağladığı altılı masa çöktüğü halde, Fenerbahçe tribünlerine sızan provokatif gruplar politik slogan atıp geçtiğimiz günlerde büyük tepkiye neden olan skandalı tekrarladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 12:17:00 - 2023-03-04 12:38:26

Muhaliflerin "umudu" olan altılı masa dağıldı, politize olan bazı gruplar muhalif kitleyi bir arada tutabilmek için çırpınmaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe tribünleri yine politik slogan atarak güldürdü.

Ülker Arena'da Fenerbahçe Beko ile Virtus Bologna maçında da "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu, istifa ulan!” tezahüratları yükseldi.

Daha önceden de Fenerbahçe – Konyaspor karşılaşmasında tribünler “Hükümet istifa” ve Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu, istifa ulan!” sloganlarını atmıştı.

Beşiktaş'ın kapalı tribününden büyük nankörlük! Erdoğan'ın yaptığı statta...
Beşiktaş'ın kapalı tribününden büyük nankörlük! Erdoğan'ın yaptığı statta...

Spor

Beşiktaş'ın kapalı tribününden büyük nankörlük! Erdoğan'ın yaptığı statta...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş tribünündeki ahlaksızlık çileden çıkarttı! Semih Yalçın'dan ayrılık açıklaması
Beşiktaş tribünündeki ahlaksızlık çileden çıkarttı! Semih Yalçın'dan ayrılık açıklaması

Siyaset

Beşiktaş tribünündeki ahlaksızlık çileden çıkarttı! Semih Yalçın'dan ayrılık açıklaması

Provokatörler
Provokatörler "ifade özgürlüğü" diye tepiniyorlardı! Tribündeki Erdoğan pankartını zorla söktürdüler

Spor

Provokatörler "ifade özgürlüğü" diye tepiniyorlardı! Tribündeki Erdoğan pankartını zorla söktürdüler

Tribün vandallarına bir destek de Sermiyan Midyat'tan! Tarih sizi not ediyor Sermiyan...
Tribün vandallarına bir destek de Sermiyan Midyat'tan! Tarih sizi not ediyor Sermiyan...

Gündem

Tribün vandallarına bir destek de Sermiyan Midyat'tan! Tarih sizi not ediyor Sermiyan...

"Fenerbahçe tribünündeki provokasyonu yaptıran" belli oldu!

Siyaset

"Fenerbahçe tribünündeki provokasyonu yaptıran" belli oldu!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Biz de diyoruz ki bir avuç satın alınmış  k.pekler çatlayana kadar bağırıp durun.Bu ülkeyi siz teslim etmedik etmeyeceğiz.Sonuna kadar RECEP TAYYIP ERDOĞAN.

Terlikci

Ulan ayakkabısının bağcıklarını bile bağlayamayan 7li masa aday bile çıkaramadı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23