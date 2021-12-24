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Gündem Fener Rum Patriği Bartholomeos, CHP'li İmamoğlu'nun verdiği Noel Yemeği'nden sonra koronavirüse yakalandı!
Gündem

Fener Rum Patriği Bartholomeos, CHP'li İmamoğlu'nun verdiği Noel Yemeği'nden sonra koronavirüse yakalandı!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği tartışmalı Noel Yemeği'ne katılan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un PCR testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan Patrik Bartholomeos, Noel ayini ve etkinliklerine katılamayacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 20:40:00 -
Fener Rum Patriği Bartholomeos, CHP'li İmamoğlu'nun verdiği Noel Yemeği'nden sonra koronavirüse yakalandı!

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Patrikhane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Patrik Bartholomeos, Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Sağlık durumu iyi olan Bartholomeos, çeşitli tetkikler yaptırmak üzere hastaneye gitti.

Öte yandan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, yarın Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenecek Noel ayini ve etkinliklerine de katılamayacak.

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