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Gündem ‘Fener Patriği anladığı dilden uyarılmalı’ çağrısı
Gündem

‘Fener Patriği anladığı dilden uyarılmalı’ çağrısı

“İslam din değildir. Müslümanlar savaş yanlısı insanlardır” şeklinde zırvalayan Yunan Başpiskopos İeronimos’ye bir tepki de Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nden geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:59:00 -
‘Fener Patriği anladığı dilden uyarılmalı’ çağrısı

Dernek adına açıklama yapan Başkan Halit Kanak, Yunan Başpiskoposun İslâm Dini ve Müslümanları küçük düşürücü ve tahkir edici, inanç özgürlüğünü engelleyici, kin ve nefret söylemi içeren açıklamasını şiddetle reddettiklerini söyledi.

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kanak, konuyla ilgili Yunan Hükümetinin yapmış olduğu açıklamaları yetersiz gördüklerini ve Yunan yetkililerini gereğini yapmak için âcilen göreve çağırdıklarını belirtti. Yunan Başpiskopos’un Fener Rum Patriğine bağlı olduğunu belirten Kanak, Dışişleri Bakanlığımızdan, Patriğin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak anladıkları dilden uyarılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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