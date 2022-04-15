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Spor Fenerbahçe aradığı forveti Afrika'da buldu!
Spor

Fenerbahçe aradığı forveti Afrika'da buldu!

Gana basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Franck Etouga'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 18:29:00 - 2022-04-15 18:29:47
Fenerbahçe aradığı forveti Afrika'da buldu!

Gana basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Franck Etouga'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Gana basını, Asante Kotoko forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılması muhtemel görülen Franck Mbella Etouga ile ilgilenen takımlardan birinin de sarı-lacivertliler olduğunu duyurdu.

Medyanın haberinde ayrıca 20 yaşındaki futbolcunun Marsilya ve Saint-Etienne ile ismi verilmeyen birkaç Alman ekibinin radarında olduğu belirtildi.

Öte yandan Asante Kotoko'nun ise oyuncusunun dikkat çektiğinin farkında olduğu ve yalnızca istedikleri rakamı ödemeye hazır olan kulüpler ile transfer görüşmesi yapacağı ifade edildi.

800 bin euro bonservisi var

Gana temsilcisinin, takıma bonservissiz bir şekilde transfer ettiği genç futbolcunun değerinin ise 800 bin euro civarında olduğu aktarıldı.

Ekim ayında Kamerun ekibi Fortuna Mfou'dan, Asante Kotoko'ya transfer olan Etouga, Kotoko'da 16 kez fileleri sarstı.

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