Fena ve ilginç görüntüler: Yılın transferi patlamak üzere! Resmen dağıttılar... Başladılar!

Yaz transfer döneminde 18 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İngiliz devinin radarına girdi. Manchester United Güney Koreli stoperin transferini gerçekleştirmek için harekete geçti. Manchester United Serbest kalma bedeli bulunan Kim Min-Jae için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'ye Manchester United talip oldu. İngiliz devi, Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak için kollarını sıvadı. Star'a göre;

Napoli'de gösterdiği başarılı performans ile Avrupa'da adından sıkça söz ettiren Güney Koreli defans oyuncusu Manchester United yolunda. Kırmızı Şeytanlar Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak için kesenin ağzını açacak.

SERBEST KALMA BEDELİ 48 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli'de gösterdiği performans ile dünya devlerinin dikkatini çeken Kim Min-Jae için Premier Lig'in güçlü ekibi Manchester United şartları zorluyor. Haberde, Güney Koreli oyuncunun 48 milyon euroluk serbest kalma maddesinin, Manchester United'i cezbettiği ifade edildi.

Napoli formasıyla bu sezon 41 resmi maçta forma giyen Kim Min-Jae, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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