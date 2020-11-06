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Gündem Fena rezil oldu... Uğur Dündar "Yandaş medya" dedi "Sözcü" çıktı!
Gündem

Fena rezil oldu... Uğur Dündar "Yandaş medya" dedi "Sözcü" çıktı!

CHP yandaşı Uğur Dündar’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile Biden ve Trump üzerinden yerli ve milli medyayı eleştirdiği şeyi aslında maaşını ödeyen Sözcü’nün yaptığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:00:00 - 2020-11-06 16:24:43
Fena rezil oldu... Uğur Dündar "Yandaş medya" dedi "Sözcü" çıktı!

 yeniakit.com.tr 

CHP yandaşı Uğur Dündar Twitter hesabı üzerinden yerli ve milli medyayı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

ABD’deki seçimler üzerinden milli medyayı eleştirmeye kalkışan Dündar rezil oldu. Çünkü eleştirdiği şeyi yazarlığını yaptığı Sözcü gazetesi yapıyordu.

Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile ‘yandaş’ diye tabir ettiği yerli ve milli medyanın Biden’ın kazanma ihtimali artınca Trump’ı satıp Biden güzellemesi yaptığını iddia etti.

"Yandaş medya" dedi "Sözcü" çıktı!

Dündar “Yandaş medya Biden’ın kazanma ihtimali güçlenince, Trump’ı satıp, Biden güzellemelerine başlayıverdi!” paylaşımında bulundu.

Ancak Dündar bu paylaşımı yaparken maaşını ödeyen Sözcü gazetesi Trump’ı satıp Biden güzellemesine başlamıştı.

Sözcü’nün internet sitesinde yer alan 2 ayrı haberde 2 farklı görüş dikkat çekti.

Birinci haberde “Oylara itiraz eden Trump şimdi ne yapacak?” manşeti atılırken...

Biden’ın kazanma ihtimali güçlenince yayınlanan ikinci haberde ise “Kritik bir eyalet daha kırmızıdan maviye döndü! Biden Başk…” manşetini attı.

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