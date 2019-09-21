Feminizmin çöktüğü an! Prof. Peterson: Şiddet suçlarından mağdur olanların çoğu erkek

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Toronto Üniversitesi Psikoloji Profesörü Dr. Jordon Peterson'ın, katıldığı canlı yayında; kadın sunucunun, 'Zenginliğin büyük bir bölümü erkeklere ait. Kadınlar daha çok ödeneksiz iş yapıyor' sözlerine verdiği cevapla feministlerin iddiasını çürüttü.

'Şiddet mağdurlarının çoğu erkek'

Feminist yaklaşımların, toplumun çok küçük bir kesiminden bahsettiğini belirten Prof. Peterson, şunları söyledi:

"Kişilik bozukluğu yaşayanların çoğu erkek. Hapisteki çoğu insan erkek. Sokakta yaşayan insanların çoğu erkek. Şiddet suçlarından mağdur olanların çoğu erkek. İntihar eden insanların çoğu erkek. Savaşlarda ölen insanların çoğu erkek. Okulda başarısız olanların çoğu erkek.

Çok başarılı olan bir grubu ele alıp Batı toplumunun yapısını temsil ediyorlarmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz. En ufak bir doğruluğu yok."