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Feministlerin ıslık skandalına Taksim Camii’yi alet eden Nevşin Mengü mosmor oldu! Hemen sildiler

BirGün’ün sahip çıkarak köşe karalamasına müsade ettiği ‘sol kırması’ Nevşin Mengü, yine rezil oldu. 8 Mart gecesi feministlerin ıslıkladığı ezanın Taksim Camii’nden okunduğunu zanneden Mengü, yazının ilgili bölümünü internet sitesinden sildirdi. Ne var ki, gazete baskısında yazının mezkûr bölümü yayınlandı.

12 Mart 2019 Salı 14:56

 yeniakit.com.tr  Bir-iki sol grubun desteğini alınca köşe yazarlığına özenen Nevşin Mengü, mesleğin ağırlığını kaldıramadı. Araştırmadan, sorgulamadan, tetkik ve tespitten bihaber köşe yazısı yazmaya çalışan Mengü, feministlerin Taksim’deki eylemlerinde ezanı ıslıklamalarını savunurken rezil oldu. Eylem sırasında sesi duyulan ezanın Taksim Camii’nden okunduğunu zanneden Mengü, yazısını BirGün’ün internet sitesinde düzenletti, ilgili bölümü sildirdi. Ne var ki gazete baskısında, yazının Taksim Camii ile ilgili bölümü de yayımlandı... Nevşin Mengü, daha önce kardeşi Burak Mengü’nün polisler tarafından kaçırıldığını söylemiş, gerçek ortaya çıkınca da, “Bu sefer, hata yaptım, hem de büyük bir hata yaptım. (...) Söylediklerini yeterince sorgulamadım. Her zaman haber yaparken yaptığım gibi kaynağı didik didik didiklemedim. Hata benim.” diyerek heber ilkelerinden bihaber  olduğunu adeta itiraf etmişti.

Ezanın Taksim Camii’nden okunduğunu iddia etti

Mengü, bugünkü köşe yazısında, 8 Mart’ta ezanı ıslıklayan feministleri savunurken, o sırada ezanın Taksim Camii’nden okunduğunu iddia etti. Yazısının sonlarına doğru Mengü şunları yazdı:

Olaya ilişkin bir başka detay daha var. 8 Mart gecesi ezan henüz bitmemiş olan Taksim Camii’nden okunuyor. Henüz bitmemiş camiiden acaba ne zaman ezan okunmaya başlandı.

Yıllardır kullanılan mescidden okunuyor

Nevşin’in iddialarına karşın, feministlerin ıslıkladığı ezanın Taksim Camii’nden değil, bölgede cami eksikliğinden dolayı yıllardır kullanılan büyük mescidden okunduğu biliniyor.

İnternet sitesinden silindi

Mengü’nün yazısındaki solakları küçük düşürücü hatanın ardından, söz konusu paragraf internet sitesinden kaldırıldı. Gazete bakısı ise, Mengü’nün yazısındaki komik paragrafı okuyucuyla buluşturdu...

Mengü’nün bugün BirGün gazetesinde yayımlanan yazısının tam metni şu şekilde:

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:56
  1. Birgün gazetesi
  2. Nevşin Mengü
  3. Taksim camii

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