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Ekonomi Felix Plasencia: Türkiye ile birçok anlaşmaya imza atacağız
Ekonomi

Felix Plasencia: Türkiye ile birçok anlaşmaya imza atacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çok yakında Venezuela'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini duyuran Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, "Bu ziyarette birçok anlaşmaya imza atacağız" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 18:10:00 -
Felix Plasencia: Türkiye ile birçok anlaşmaya imza atacağız

Sputnik'e konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, Türkiye ile ilişkilere değindi.

Türkiye, Rusya, Çin ve İran'ın Venezuela'nın yakın müttefikleri olduğunu belirten Bakan Plasencia, "Bugün Türkiye ile çok güçlü bir ilişkimiz olduğunu söyleyebiliriz. Daha fazla ticaret ilişkisi kuruyoruz ve uluslararası forumlarda anlayışı, barışı teşvik etmek için birlikte çalışıyoruz. Örneğin Filistin halkının haklarını savunmak için birlikte çalışıyoruz. Ankara ve Karakas'ta Filistin halkını desteklemek dış politika öncelikleri arasında yer alıyor. Çok yakında Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'ya bir ziyaret gerçekleştirecek ve bu ziyarette birçok anlaşmaya imza atacağız" dedi.

 

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