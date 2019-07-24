Felç kalır denilen hasta Çorum’da şifa buldu

Aydın’ın Didim ilçesi’nde yaşayan ve gittiği bir çok doktor tarafından riskli bulunduğu için ameliyatı gerçekleştirilemeyen İdris Hoşgör (70), Beyin ve Sinir Cerrahı Opr.Dr. Bekircan Peksoylu tarafından başarılı bir operasyon yapıldı. Yakalandığı bel fıtığı hastalığı sonrasında felç kalma riski ile karşı karşıya kalan İdris Hoşgör, Çorum’da yeniden sağlığına kavuştu.

Aydın, İzmir ve Çorum’da bazı doktorlara muayene olduğunu ancak felç kalma riski nedeni ile doktorların ameliyattan kaçındıklarını belirten İdris Hoşgör, “Çorum’daki bir özel hastane’de muayene oldum. Opr. Dr. Bekircan Peksoylu ameliyat olmam halinde sağlığıma yeninden kavuşabileceğimi ve ameliyatı yapabileceğini belirtti. Ameliyat olmamam halinde ise diğer doktorların da söylediği gibi felç kalabileceğimi belirtti. Önceki gün ameliyat oldum ve yeniden sağlığıma kavuştum. Başta Dr. Bekircan Peksoylu olmak üzere bizlerle yakından ilgilenen tüm personele teşekkür ediyorum” dedi.

Başarılı geçen ameliyat sonra yaptığı operasyonun risklerinden bahseden Opr. Dr. Bekircan Peksoylu ise İdris Hoşgör’de oluşan bel fıtığının nadir görülen bir bölgede olduğunu ancak ameliyatın son derece başarılı geçtiğini belirtti.

Peksoylu, “Bel fıtığı günümüzün en yaygın rahatsızlıklarından bir tanesi. Bize kontrole gelen hastalarımızın birçoğunda bel fıtığı rahatsızlığı ile karşılaşabiliyoruz. Ancak hastamız İdris Hoşgör’ün yaşadığı rahatsızlık diğer hastalarımıza nazaran oldukça nadir bir bölgede görülen ve ameliyat olmaması halinde hastanın felç olma riskiyle karşı karşıya kaldığı bir bölgedeydi. Ameliyatta da felç kalma riski olmasına rağmen hastamızın ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastamız kısa süre içerisinde normal hayatına dönebilecektir” dedi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili ise “Akademik kadromuzu gün geçtikçe büyütüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da saygın, güvenilir ve iyi tıp hizmetleri sunan bir hastane olarak algılanmak istiyoruz. Yönetim temelimizin mantığında, insanların güven duyduğu bir hastane olarak algılanması öncelikle yer almaktadır. Gerek hekim kadromuz, gerekse empati yeteneği kazanmış personelimiz ile ciddi ve iddialı bir sağlık kuruluşu olmaya devam edeceğiz. Mesleki etik ilkelerine riayet eden hekim kadromuz, dünya standartlarında verilen tıbbi hizmetlerimiz, genişleyen hizmet yelpazemizle hem Çorum’a hem de Çorum dışından gelen hastalarımıza verdiğimiz hizmetle liderliğimizi pekiştirmek temel hedefimiz olacaktır” şeklinde konuştu.