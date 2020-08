Felaketin yıldönümünde bilinçli toplum için pedal çevirdiler

Üç ayrı güzergahtan başlayan bisiklet turu Sakarya’da tüm bisikletçilerin ortak bir alanda buluşmasıyla sona erdi.

Toplum olarak hazır mıyız?

Burada bir konuşma yapan Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık şunları söyledi:

“Bugün acımızın artçılarla kalbimizde devam ettiği 21. Yılını idrak ettiğimiz depremin yıldönümüne giriyoruz. 21 sene önce bugün hayatımız normal akışıyla devam ediyordu. O gün de sabah kalkmış normal hayatımıza devam ediyorduk. O gün ‘03.02’de bir deprem yaşayacağız, birçoğumuz hayatını kaybedecek, çoğumuz enkaz altında kalacağız, telafi edilemez kayıplar yaşayacağız, uluslararası yardımlar gelecek…’ deseydik belki o gün ‘kehanette mi bulunuyorsunuz’ derlerdi ve kimse inanmazdı. Maalesef o kara günü yaşadık. Ondan sonra da ülkemizde onlarcası oldu ve olmaya devam edecek. 30’u aşkın doğal kaynaklı ve sayısız insan eliyle oluşabilecek afet var. Ancak, bu risklere karşı göğüs germesi gereken insanların yapması gereken hazırlıklar var. İşte bugün yaptığımız bu etkinlikle o hazırlıkların farkındalığını oluşturmaya çalıştık. Örneğin, 21 yıl önce ‘Sesimi duyan var mı’ diye bağırdığımızda enkaz altındakilerin yanında bu düdük olsaydı, şu 50 kuruşluk düdükle hayatlar kurtulacaktı.



Devletimiz o günden bu yana afet konusunda güçlendi. Afet planlarımızı ve tesislerimizi yaptık. Ama toplum olarak hazır mıyız? Yeterinde değiliz. Daha fazla hazır olmalıyız. Afet olmadan önce harcanan 1 lira, afet sırasında 7 lira olarak karşımıza çıkıyor. Afetin başlangıç afete hazır olmak konusunda yapılması gerekenleri biliyoruz ve uygulayacağız. Ülkemizin her yerinde, afetlere karşı hazır olmamız gerekiyor. Burada çevrilen her pedal, düdüklere verilen her nefes bir farkındalık yarattı.”

Düşünürsek hazır olacağız

Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, “Artçılar kalbimizde her attığında bize ‘ne kadar hazırız’ diye hatırlatmalı. Burada insanların kendilerini sorgulamalı, ‘ben ne kadar hazırım’ diye düşünmeli? Evinizdeki eşyaların ne kadarı sabitlendi duvara? Hangimizin evinde afet çantası ve içinde düdüğü var? Bunları düşünürsek hazır olacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de kendisinin de 21 yıl önce evinin yıkıldığını ve enkazdan çıktığını söyleyerek, “Allah bir daha bu memlekete ve hiçbir yere böyle felaketler yaşatmasın” diyerek Türk Kızılay’a böyle bir çalışmaya imza attığı için teşekkür etti.