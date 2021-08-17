Felaketi yaşamadan taşınmak istiyoruz

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Batı Karadeniz şehirlerimizden sel felaketleriyle acı haberler gelirken, Bolu’dan tehlike öncesi yardım feryadı yükseldi.

Bolu’nun Yeniçağa ilçesine bağlı 64 haneli yaklaşık 150 kişinin yaşadığı Eskiçağa köyünde bazı evlere, yamaçtaki tonlarca ağırlıktaki kayaların düşme riski bulunduğu belirlendi. Zaman zaman kopan kaya parçalarının ev ve ahırlara zarar verdiği kaydedildi. Özellikle havanın yağışlı olduğu günlerde köylülerin kayaların koparak evlerine düşeceği korkusuyla yaşadığı aktarıldı.

“Köyümüz taşınsın”

Kayaları, kopmaması için kalaslarla tutturmaya çalışan köy sakinleri, yetkililerden yardım bekliyor. Köy muhtarı Ramazan Karaduman, dağın yamacındaki kayaların bir işyeri ve 9 ev ile Yıldırım Beyazıt Han tarafından yaptırılan tarihi hamamı tehdit ettiğini söylüyor. Tedbir alınması gayesiyle yaklaşık 20 yıl önce girişimde bulunulduğunu aktaran Karaduman, “2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla burası Afete Maruz Bölge ilan edilmiş. Buna rağmen genel hayata etkisizlik raporu verilmiş. Şu anda genel hayata etkililik raporunun verilmesi lazım. Bunu da almak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz” diye konuştu.

Köyü tehdit eden kayaların bir an önce kaldırılması gerektiğini belirten Karaduman, şöyle devam etti: “Köyün korkulu rüyası olan bu kayaların kaldırılmasını ya da köyümüzün buradan başka bir yere taşınmasını talep ediyoruz yetkililerden. Bu elzem ve ivedilikle yapılması gereken bir şey. Önceki yıllarda bir otomobilin yarısı büyüklüğünde kaya Şaban Çiftçi ağabeyimizin ahırına girmiş. Buna rağmen hiçbir önlem alınmamıştır” diye konuştu.

