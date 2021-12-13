Felakete ramak kala! İzmit'te Asit tankı taşıyan TIR köprünün altına sıkıştı
İzmit'te asit tankı taşıyan TIR köprünün altına sıkışınca, D-100 kara yolu trafiğe kapandı. TIR, iş makinelerinin yardımıyla köprünün altından çıkarıldı. TIR’ın yaklaşık 1 kilometre gerideki yola yönlendirilmesi için çalışmalar sürüyor.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, İzmit D-100 kara yolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Gölcük’teki bir fabrikaya asit tankı götüren ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen TIR, TEM Otoyolu Körfez gişelerinden çıktıktan sonra D-100 kara yolunda İzmit’e doğru ilerlemeye başladı.
TIR, Kuruçeşme gişeleri bağlantı köprüsünün altından geçtiği sırada yükü ile birlikte 4 metre 80 santimetre yüksekliğindeki araç köprünün altında sıkıştı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İzmit yönü trafiğe kapandı. İzmit istikametine giden araçlar, yan yollara yönlendirildi. Trafik, Derince’deki emniyet müdürlüğü binası önüne kadar uzadı.
Yaklaşık 6 kilometreyi bulan kuyruk nedeniyle vatandaşlar işlerine geç kaldı. Saat 09.15 sıralarında lastiklerinin havası indirilen TIR, iş makinelerinin yardımıyla köprünün altından çıkarıldı. TIR’ın yaklaşık 1 kilometre gerideki yola yönlendirilmesi için çalışmalar sürüyor. DHA