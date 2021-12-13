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Yerel Felakete ramak kala! İzmit'te Asit tankı taşıyan TIR köprünün altına sıkıştı
Yerel

Felakete ramak kala! İzmit'te Asit tankı taşıyan TIR köprünün altına sıkıştı

İzmit'te asit tankı taşıyan TIR köprünün altına sıkışınca, D-100 kara yolu trafiğe kapandı. TIR, iş makinelerinin yardımıyla köprünün altından çıkarıldı. TIR’ın yaklaşık 1 kilometre gerideki yola yönlendirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 10:23:00 -
Felakete ramak kala! İzmit'te Asit tankı taşıyan TIR köprünün altına sıkıştı

Kaza, saat 07.00 sıralarında, İzmit D-100 kara yolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Gölcük’teki bir fabrikaya asit tankı götüren ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen TIR, TEM Otoyolu Körfez gişelerinden çıktıktan sonra D-100 kara yolunda İzmit’e doğru ilerlemeye başladı.

TIR, Kuruçeşme gişeleri bağlantı köprüsünün altından geçtiği sırada yükü ile birlikte 4 metre 80 santimetre yüksekliğindeki araç köprünün altında sıkıştı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İzmit yönü trafiğe kapandı. İzmit istikametine giden araçlar, yan yollara yönlendirildi. Trafik, Derince’deki emniyet müdürlüğü binası önüne kadar uzadı.

Yaklaşık 6 kilometreyi bulan kuyruk nedeniyle vatandaşlar işlerine geç kaldı. Saat 09.15 sıralarında lastiklerinin havası indirilen TIR, iş makinelerinin yardımıyla köprünün altından çıkarıldı. TIR’ın yaklaşık 1 kilometre gerideki yola yönlendirilmesi için çalışmalar sürüyor. DHA

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