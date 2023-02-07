Felaket tellalları iş başında

HABER MERKEZİ

l Davutoğlu’nun fonladığı Karar gazetesi, internet sitesinden yayınladığı manipülatif haberinde, “Erdoğan’ın depremzede CHP’li belediyeleri aramaması dikkat çekti” ifadelerini kullanarak, depremi kirli siyasetine alet etti. Sözcü, Birgün, Yeniçağ ve Diken gibi zillet medyası söz konusu yalanı tekrarlarken, Karar gazetesi gelen tepkilerin ardından zaman ayarlı provokatif haberini kaldırdı.

l Son yüzyılın en yıkıcı seri depremlerini istismar eden Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, deprem bölgelerinden görseller paylaşarak, yaşanan felaketin faturasını Ak Parti hükümetine kesti.

l Fatih Portakal da yıkılan Adıyaman Belediye binasının fotoğrafını paylaşarak, “Devletin hali tam da bu şekilde. Marmara depremi sonrası hiçbir kentimizde kentsel dönüşüm gerçekleştirilmedi” yalanını savurdu.

l Sözcü’nün kalemşörü Yılmaz Özdil de, “Talihsiz bir ülke burası, talihsiz bir milletiz… Ders almayan zihniyet yıkılıyor, altında biz kalıyoruz” diyerek, iktidarı hedef aldı.

İSLÂM DİNİNİ HEDEF ALDILAR

l İslâm düşmanlığıyla bilinen Cumhuriyet yazarı Enver Aysever, Deprem Bilimcisi Ahmet Ercan ile yaptığı canlı yayında depremin sebebinin ‘siyasal İslam’ olduğunu söyleyerek, içindeki kini kustu.

l Nefret üretme merkezi gibi çalışan irin yuvası Ekşi Sözlük’te ise, “Sünni Ak Parti iktidarının, halkı Alevi olan Hatay’a yardım etmediği ve kutsal mezhep savaşı yaşandığı” şeklinde bölücü paylaşımlar yapıldı.

l Eski HDP eş Başkanı Selahattin Demirtaş, yaptığı çağrıda, “Cezaevlerinden hepimiz yardım ve kurtarma çalışmalarına katılmak, halkımızın yanında olmak istiyoruz” diyerek, felaket bahanesiyle aralarında teröristlerin bulunduğu mahkumların salıverilmesini istedi.

l CHP milletvekili Suzan Şahin, AFAD’ın bölgede olmadığı iftirasını atarak, “İnanılmaz derecede yalnızız. Ve çok kötü bir durumda. Bu saatten sonra göçük altında kalan herkesin ölü çıkacağı gibi bir ihtimali düşünmek bile istemiyorum. AFAD buraya gelsin” dedi.

l Eski CHP milletvekili Sena Kaleli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin görselini paylaşarak, “Depremzedelerin hizmetine açılmasını öneriyorum” diyerek acıya siyaset bulaştırdı.

l CHP’nin kanalı Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “Maraş ve yöresinde ağır deprem var.. Akıl ve bilim bir yana bırakıldığı, Devlet Planlama Teşkilatı bile kapatıldığı için, ülkenin hiçbir bölgesinde önlem alınmadı.. Yine yıkım, yine ölüm..” faturayı iktidara kesti.

FELAKETİ NAKİTE ÇEVİRDİLER

l Depremin acısına aldırmayan borsadaki fırsatçılar, çimento hisselerine tavan yaptırdı.

l Aç gözlü etiket teröristleri, 100 TL’lik battaniyelerin fiyatını 250 TL’ye çıkardı.

l Sosyal paylaşım uygulaması ‘Discord’dan yayın yapan troller, enkaz altındaki vatandaşı kurtarma ekibindenmiş gibi arayarak depremzedelerle dalga geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü ise depremle ilgili sosyal medyada korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 13 provokatör için harekete geçti.