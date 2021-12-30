Felaket tellalı yine sahneye çıktı! Turkovac aşısının üretilmesi karşısında şoka uğradılar

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Koronavirüs Bilim Kurulu eski üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ODA TV aracılığı ile topluma yine korku pompaladı.

Koronavirüsle mücadele sürecinde, "Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız." ifadeleri ile felaket senaryoları çizen Prof. Azap, Turkovac aşısının üretilmesinden sonra, "kontrollü sosyal hayat" önerisinde bulundu.

Turkovac aşısının üretilmesi karşısında şoka uğradılar!

"Biz önlemler paketini dernek olarak yayınlayacağız." diyen Alpay Azap, "En azından kontrollü sosyal hayat gerekiyor. Dernek olarak yayınladığımız önlemlerin hiçbiri alınmadı. Onlar alınsaydı belki biraz daha rahatlayabilirdik. Önlemlere sıkı sıkıya uyulması lazım. Kalabalık her türlü organizasyon ertelenmeli veya test negatif olduklarının kanıtlamaları istenmeli." ifadelerini kullandı.

'Nezle, grip, koronavirüs çok karışacak'

Prof. Azap, aşılanma sürecine güç veren yerli aşımız Turkovac'ın uygulanmaya başlanmasından sonra, şu felaket senaryosunu çizdi:

"Diğer solunum virüsleri de kendini göstermeye başladı. Nezle, grip gibi. Çok karışacak çok fazla insanda belirtiler ortaya çıkacak bunlar karışacak. Grip ve Omicron için test kapasitesi artırılmalı. Omicron çok kolay bulaşıyor ve çok hızlı belirtiler veriyor. Aslında bir açıdan bu avantaj. Temas edenlerin kısa sürede karantinaya alınmasını kolaylaştırıyor. Ama çok fazla kişiye ulaşırsa hayat durabilir. Süper bulaştırıcılık gibi oluyor. Deltanın iki katı Omicron. Delta 6 kişiyi bu 12 kişiyi hastalandırıyor. İnanılır gibi bir şey değil."