Felaket tellalı yine kafa çıkardı! Dolar için akılalmaz tahmin: 100 lira olacak

Kamuoyunda "felaket tellalı" olarak bilinen ve sürekli olarak yatırımcılara korku pompalayan sözde ekonomist Selçuk Geçer'den yine ilginç bir çıkış geldi.

Aralık ayında 30 lira, sonunda ise doların 16 lira olacağını söyleyen ve tahminlerde yanılan Selçuk Geçer, geçtiğimiz haftalarda bu kez 22 lira tahmini yapmıştı. Geçer bu kez doların 100 lira olacağını iddia etti.

Kendisine dolar tahminleri yüzünden hayalperest dediklerini söyleyen Selçuk Gezer, şunları söyledi:

“Yarın öbür gün bir kur kırılması olacak, bugün 15 Lira olan Dolar, 100 Lira olacak. Aradaki farkı size ödetecekler. Nasıl olacak, yok daha neler döviz, 50-100 olur mu demeyin. Göreceksiniz. Geçmişte aynısı yaşandı"