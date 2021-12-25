Felaket tellalı vites küçülttü! Atilla Yeşilada’dan bomba itiraflar

Hemen hemen her sene “Türkiye IMF ile anlaşacak” iddiasında bulunan fakat bugüne kadar gerçekleşmeyen IMF’ci ekonomist Atilla Yeşilada yine konuştu.

2022 yılına yönelik dolar tahmininde bulunan Atilla Yeşilada, 2021 yılı sonundaki fiyatının 1.25 çarpılması gerekeceğini iddia etti. 2022 yılındaki dolar fiyatlarına ilişkin de konuşan Yeşilada, dolar kurunun 2022 yılında 2021 yılı sonundaki fiyatının 1.25 çarpısı olacağını belirtti. Ancak AK Parti'nin dolar kuru hedefinin 9 lira olduğunu da hatırlatarak itirafta bulundu.

"Piyasayı neler bekliyor? Ocak'ta piyasalar nasıl olacak? Doları olan ne yapmalı?" sorusunu yanıtlayan Atilla Yeşilada, Ocak ayında TÜFE'yi yüzde 27-yüzde 30 bandında beklediğini söyledi.