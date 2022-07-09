Felaket tellalı profesörler hala aşı diyor! 'Aşısızlar ölüm riski ile karşı karşıya'

Yeniakit.com.tr

Koronavirüsün etkisini yitirdiği günlerde yeniden ortaya çıkan felaket tellalları, vatandaşların kafasını karıştırmayı sürdürüyor.

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan "salgın daha tehlikeli şekilde gelecek" açıklamasından sonra, bazı vatandaşlar telaşa kapılarak maske kullanmaya başladı.

Hala 'aşı' diyorlar!

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Ergör de Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına karşın, vatandaşlara "aşı" olmaları çağrısında bulundu.

Aşısızların ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu iddia eden Prodf. Ergör, "Hastalık 3 doz aşılı ve 65 yaşından gençlerde hafif ve orta düzeyde seyretmektedir ancak aşısızlar hâlâ ölüm riski ile karşı karşıyadır. Toplam nüfus içinde 3.doz aşı uygulanan nüfus oranı ise yüzde 32,8 ile hâlâ yetersiz düzeydedir. Tüm bu veriler sonbaharda yaşanması beklenen pike hazırlıksız olarak yaklaştığımızı göstermektedir. Sürveyansın eksiksiz olarak devam etmesi, vaka tanı, takip ve izolasyonunun özenle yapılması ayrıca özellikle kapalı alanlarda maske kullanılması önlemlerin alınması hayati önem taşımaktadır." dedi.