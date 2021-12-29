Felaket tellalı iş başında! Dolar o tarihte 17 TL olacakmış

Kamuoyunda "felaket tellalı" olarak bilinen Yeniçağ yazarı Evren Devrim Zelyut, kehanetlerine bir yenisini daha ekledi. Zelyut, önlem alınmadığı takdirde 2022 ilk çeyreği sonrası doların 17 TL'ye yaklaşacağını iddia etti. İşte her gün yeni bir tahminde bulunan, ancak her seferinde de çuvallayan Zelyut'un son herzeleri:

"(...) Bakınız kur 18'den 11'e düştü. Peki düştüğü yerde kalacak mı? Bu sorunun cevabı nasıl düştüğü ile ilgili. Hükümet vatandaş döviz sattı diyor, uzmanlar hayır kamu döviz sattı diyor. Hükümet doğru diyor diyelim. Yani vatandaş hükümetin ürünlerine güvendi ve dolar bozduruyor olsun. Bu durumda Lira'ya geçiyor demektir. Peki o zaman önümüzdeki dönemde kurun artmaması gerek ki Hazine kur farkını ödemek için yüke girmesin. Enflasyon da artmasın ki vatandaş kur sabit kalsa bile Lira'da %17 faiz alıp zarar etmesin. (Enflasyon 27 olur faiz 17'de kalırsa arada 10 puan fark eksi demektir) Peki enflasyonun artmayacağının garantisi var mı?

Bu garanti yok. Çünkü kur artışını doğuran mekanizma hem bizim enflasyonumuzun artması hem de FED faiz politikasına bağlı olarak şekilleniyor. Bunlara ek olarak ben size kurun enflasyona bağlı olarak yükseleceğini söylersem ne dersiniz?

(...) Arza bağlı fiyat artışlarının gıda ile birleşerek Türkiye'de enflasyon seviyesini 2022 yılının ilk çeyreğinde %40 civarına çekeceğini söyleyebiliriz. Kurun son düşüşünün enflasyonun %60-70 olmasını engellediğini, ancak fiyatlar genel seviyesinin önümüzdeki dönemde de vatandaşı rahatsız edecek düzeyde kalacağını öngörüyoruz.

Özetlersek %40 enflasyon varsayımımız, tarımdaki üretim gücünün azalması ve karşılığında artan nüfus nedeni ile talebin artışı, sanayide dışa bağın sürmesi ve arz artışlarının kısa vadede gerçekleşmeyeceği çıkarımlarına bağlıdır.

Bu veriler ışığında yıl sonunu 12 olarak kapatacak kurun ileri tarihli enflasyon/kur hesabına göre %40 enflasyon rakamında Lira'da yaşanacak olası kaybı 4,8 TL olacaktır. Kur ise 12+4,8 = 16,80 rakamına ulaşabilir.

Bu durum ise tam bir kısır döngü yaratarak daha büyük enflasyon rakamlarını getirecek ve Lira'da kayıpların artarak devam etmesini sağlayacaktır.

(...) Önlemler alınırsa kurun kalıcı olarak düşeceğini, ancak alınmazsa 2022 ilk çeyreği sonrası 17'ye yaklaşacağını değerlendiriyoruz."