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Ekonomi Felaket tellalı fiyaskolalar doymuyor! Mart ayında yeni model çökecekmiş!
Ekonomi

Felaket tellalı fiyaskolalar doymuyor! Mart ayında yeni model çökecekmiş!

Felaket tellalı sözde ekonomist Atilla Yeşilada, yaşadığı fiyaskolara doymuyor. Yaptığı ekonomi tahminleri ile sürekli rezil rüsva olan Yeşialada, kur garantili TL mevduat sisteminin başarısız olacağını ve enflasyon yükselince vatandaşların mevduatlarını bankalardan çekeceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 21:25:00 -
Felaket tellalı fiyaskolalar doymuyor! Mart ayında yeni model çökecekmiş!

Türkiye’nin IMF ile anlaşması gerektiğini her fırsatta söyleyen Atilla Yeşilada, yine bir iddia ile gündeme geldi. 

'Dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar' demişti

Sürekli hükümetin ekonomi politikalarını hedef alan Atilla Yeşilada, daha önce de hükümetin getirdiği ''kura endeksli faiz'' sisteminin 4 Ocak ihtimali ile çökeceğini iddia etmişti. “Dananın kuyruğu 4 Ocak’ta kopar” diyen sözde ekonomist Yeşilada yine fiyasko yaşamıştı.  

Mart ayında ekonomi modeli çökecekmiş!

Eski bakan Berat Albayrak’ın politikalarının bugün yeniden ekonomide uygulandığını iddia eden Atilla Yeşilada hükümetin yeni ekonomi modelinin Mart ayında çökeceğini iddia iddia etti. 

Yaşadığı fiyaskolara doymayan Yeşilada yine yeni iddia yumurtladı

Ekonomiye yönelik yaptığı tüm açıklamaları fiyaskoyla sonuçlanan Yeşilada, kur garantili TL mevduat sisteminin başarısız olacağını ve enflasyon yükselince vatandaşların mevduatlarını bankalardan çekeceğini iddia etti. 

 

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Yorumlar

Hüdayi zeybek

Bu …. vatan haini satılmış abd liyi Mit bir gece misafir etmeli artık
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fevzi

kıt akıllı tek gözlüler böyle oluyor
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