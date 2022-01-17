Felaket tellalı fiyaskolalar doymuyor! Mart ayında yeni model çökecekmiş!

Türkiye’nin IMF ile anlaşması gerektiğini her fırsatta söyleyen Atilla Yeşilada, yine bir iddia ile gündeme geldi.

'Dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar' demişti

Sürekli hükümetin ekonomi politikalarını hedef alan Atilla Yeşilada, daha önce de hükümetin getirdiği ''kura endeksli faiz'' sisteminin 4 Ocak ihtimali ile çökeceğini iddia etmişti. “Dananın kuyruğu 4 Ocak’ta kopar” diyen sözde ekonomist Yeşilada yine fiyasko yaşamıştı.

Mart ayında ekonomi modeli çökecekmiş!

Eski bakan Berat Albayrak’ın politikalarının bugün yeniden ekonomide uygulandığını iddia eden Atilla Yeşilada hükümetin yeni ekonomi modelinin Mart ayında çökeceğini iddia iddia etti.

Yaşadığı fiyaskolara doymayan Yeşilada yine yeni iddia yumurtladı

Ekonomiye yönelik yaptığı tüm açıklamaları fiyaskoyla sonuçlanan Yeşilada, kur garantili TL mevduat sisteminin başarısız olacağını ve enflasyon yükselince vatandaşların mevduatlarını bankalardan çekeceğini iddia etti.