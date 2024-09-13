Felaket Konya’dan bir ile daha sıçradı: Tam 20 metre derinliğinde

Felaket Konya’dan bir ile daha sıçradı

Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı Sadıroğlu Mahallesi'nde ayçiçek tarlasındaki büyük bir obruk, bölge halkını şaşkına çevirdi.

Çiftçi Erkan Ceylan, tarlasında 20 metre derinliğinde ve 5 metre çapında dev bir çukur buldu. Olayı fark eden Ceylan, hemen yetkililerden yardım istedi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, obruğun bulunduğu alanda incelemeler başlattı. Çukurun içinde akan su, dikkat çekti.

“FARK ETMESEYDİK DÜŞEBİLİRDİ”

Ceylan, tarlasındaki sulama sistemini toplarken obruğu fark ettiğini ve durumun korkutucu olduğunu dile getirerek, "Ayçiçeği hasadı başlamıştı. Eğer fark etmeseydik, biçerdöver bile içine düşebilirdi. Obruğun çevresini hasattan sonra toprakla doldurmayı planlıyoruz" dedi.

ÜÇÜNCÜ OBRUK ÇIKTI

Eskişehir Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise bölgede bilinen üçüncü obruğun oluştuğunu belirtti. Gümüş, "Su kaynaklarımızı dikkatli kullanmazsak obruklar daha fazla oluşabilir. Eskişehir'in su kısıtı olan 6 ilçesinde planlı üretim desteği verilecek. Bu sayede çiftçilerimiz daha çok kazanacak ve su kaynaklarını koruyacağız" diye konuştu.